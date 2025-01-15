Мешканець Харківщини за ₴50 тис. допомагав безпроблемно відновити у ТСЦ вилучене посвідчення водія

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного чоловіка за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 20-річний мешканець м. Мерефа допомагав вирішувати «проблемні питання» у територіальному сервісному центрі МВС.

За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому, якого було позбавлено права керувати транспортними засобами через водіння напідпитку, безперешкодно відновити права.

Ділок повідомив, що має «вагомі звʼязки», тому чоловіку необхідно лише з’явитися у певний час у ТСЦ. Зловмисник запевнив знайомого, що «закриє» питання з отриманням водійського посвідчення за один день.

Також він повідомив, що теоретичний та практичний іспити з водіння пройдуть безпроблемно та будуть успішно складені.

Клієнту навіть розʼяснили, що під час іспиту правильні відповіді будуть починатись з малої літери, а всі інші з великої, або навпаки.

Фігурант отримав за «роботу» 50 тисяч гривень. Правоохоронці викрили ділка.

Обвинуваченого судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури