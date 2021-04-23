Мешканець Херсонщини після конфлікту з односельцем підпалив його автомобіль

Мешканець Мирненської територіальної громади Херсонської області після побутового конфлікту з односельцем підпалив його автівку

Про це повідомляє Depo.Херсон з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

В одному з сіл Мирненської територіальної громади в поліцію звернувся чоловік із заявою про підпал його автомобіля «ЗАЗ-1102».

Чоловік розповів, що напередодні проводив ремонтно-зварювальні роботи на власному автомобілі, який на ніч залишив біля свого подвір’я. А вранці виявив пошкодження автівки – сліди горіння на кузові в передній частині.

Виявилося, що авто підпалив 28-річний мешканець цього села, з яким у потерпілого напередодні виник побутовий конфлікт. Підозрюваний розповів, що односелець його сильно образив і він вирішив якось йому помститися. Дочекавшись темряви, чоловік злив з газонокосарки пальне у пляшку. Він пішов до двору потерпілого, вилив пальне на його автомобіль та підпалив. Пляшку викинув у зливну канаву за селом.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України.