Мешканець Херсонщини заплатить 5000 штрафу за демонстрацію сусідці оголених сідниць

Виплата постраждалій стороні п’яти тисяч гривень і обмеження волі на два роки з річним випробувальним терміном – таке покарання Білозерський райсуд призначив чоловіку, який показав сусідці оголені сідниці

Про це повідомляє Depo.Херсон з посиланням на рішення суду.

Заявниця повідомила, що її сусід часто влаштовує сварки з нею та іншими сусідами. У квітні він звинуватив жінку у тому, що або вона, або хтось з її родини вкрали у нього качку. Чоловік ображав жінку нецензурною лайкою, жбурляв у її двір каміння. Не допоміг і виклик поліції. Конфліктний сусід врешті решт зняв штани і показав жінці оголені сідниці.

Свідками цього вчинку стали кілька мешканців вулиці, чоловік сусідки і її діти

Жінка подала до суду — вимагала 25 тисяч гривень відшкодування.

«Потерпіла подала до суду цивільний позов, який мотивувала тим, що її моральному здоров`ю спричинено значної шкоди, оскільки її життя було перенасичене негативними емоціями, психічними переживаннями, мало місце приниження людської честі та гідності», – йдеться у рішенні суду.

В результаті суд зменшив суму позову і зобов’язав скандаліста заплатити сусідці п’ять тисяч гривень. Крім того він засуджений до обмеження волі на два роки, але звільнений від відбування покарання з річним випробувальним терміном.