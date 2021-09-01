Мешканець Київщини заклав у відро вибухівку для боржника. Тепер сам – у халепі

50-річний киянин приїхав до села Мар‘янівка Бучанського району, де проживає його батько. Поряд із вхідними дверима чоловік побачив пластикове відро та з десяток паперових листівок із текстом «Миколо! Треба віддавати борги!» які були розкидані по подвір’ю. Коли чоловік нахилився до відра, аби роздивитися вміст, воно вибухнуло. Внаслідок вибуху потерпілий отримав тілесні ушкодження нижніх кінцівок та травму лівого ока.

Потерпілий одразу повідомив про інцидент до поліції. На місце події прибули наряди реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. Під час огляду місця події було встановлено, що зловмисник разом із вибухівкою заклав у відро цвяхи та інші металеві предмети, аби завдати суттєвої шкоди потерпілому.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Києва, родом з Полтавської області. Встановлено, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потеплілим.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області