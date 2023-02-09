Мешканець Очакова віддав шахраям понад 160 тисяч гривень, купуючи машину в інтернеті

До відділу поліції № 7 Миколаївського районного управління звернувся мешканець району з заявою про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його 162 тисячами гривень.

Зі слів 30-річного жителя обласного центру, через сайт він намагався придбати автівку. Чоловік перерахував гроші на вказані продавцем реквізити, але транспортного засобу так і не отримав.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та обережними під час спілкування із незнайомими людьми. Для купівлі в інтернеті використовуйте перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів, у разі, якщо товар не буде відправлено або ж він буде неналежної якості. Якщо ж ви користуєтеся послугами невідомого інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладним платежем – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області