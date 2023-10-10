Мешканець Сумщини протягом 2-х років ґвалтував доньку своєї співмешканки

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 58-річному мешканцю Сумського району за фактом вчинення зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства, чоловік протягом 2 років, застосовуючи погрози та фізичну перевагу, з метою подолання опору потерпілої, вчиняв дії сексуального характеру відносно неповнолітньої доньки своєї співмешканки. Через рік таких дій потерпіла завагітніла, проте не змогла виносити дитину, що призвело до загибелі плоду. Після медичного втручання інформація щодо протиправних дій чоловіка стала відома правоохоронцям.

Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура