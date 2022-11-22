Мешканець Запоріжжя вбив та закопав рідного батька

Пошуки безвісти зниклого жителя міста Запоріжжя тривали майже тиждень. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що пенсіонера жорстоко вбив рідний син, а тіло закопав на території домоволодіння. Зловмисника затримано. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

15 листопада на спецлінію «102» Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його товариш тривалий час не виходить на зв’язок.

Цього ж дня за фактом зникнення літнього запоріжанина слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «зникнення безвісти», та негайно розпочали слідчо-розшукові заходи.

21 листопада оперативники та слідчі поліції міста під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури провели санкціонований обшук за адресою зниклого. У результаті, на території заднього двору правоохоронці виявили закопане тіло 74-річного чоловіка з ознаками ножових поранень.

Правоохоронці з’ясували, що пенсіонер проживав разом із 46-річним сином. Наприкінці жовтня між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого син завдав батьку декілька ударів ножем у серце. Тілесні ушкодження призвели до його смерті на місці події. Аби приховати злочин, зловмисник закопав тіло позаду їх житлового будинку.

Фігуранта затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вбивства. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У разі визнання вини судом, підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області