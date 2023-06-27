Мешканка Київщини облила бензином та підпалила племінника чоловіка

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 28-річній жінці за фактом вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталася 16 червня цього року в одному з сіл Обухівського району. За даними слідства, підозрювана запросила до місця свого проживання племінника чоловіка. Між ними виник конфлікт, у ході якого вона зв’язала хлопцю руки мотузкою та відвела до галявини неподалік будинку.

Разом з нею пішли чоловік та ще двоє осіб, які в той момент знаходилися на подвір’ї та не були обізнані в її злочинному намірі. На галявині жінка облила юнака бензином та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Надалі тіло вбитого поклали до автомобіля, відвезли у поле, де і закопали.

За клопотанням прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі встановлюються всі обставини вказаного злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура