Мешканку Харківщини судитимуть за фактом державної зради

Під час тимчасової окупації військовими рф м. Балаклія фігурантка добровільно обійняла посаду керівника комунального підприємства «почта» та разом з «колегами» поширювала газетні видання окупаційної військової адміністрації.

Поліцейські затримали зрадницю. Наразі вона перебуває в Київському слідчому ізоляторі.

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо мешканки Харківщини, яка перейшла на бік ворога. Встановлено, що під час тимчасової окупації м. Балаклія фігурантка добровільно обійняла посаду керівника комунального підприємства «почта».

Під її керівництвом, використовуючи матеріальний ресурс АТ «Укрпошта», були відкриті створені окупаційною владою поштові відділення на території Балаклійського району.

Поліцейські провели обшуки за місцем «роботи» зрадниці та вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось створення нормативних документів для комунального підприємства «почта». Крім того, правоохоронці виявили газетні видання окупаційної військової адміністрації, які новопризначені працівники кп «почта» поширювали серед місцевих жителів.

Національна поліція України