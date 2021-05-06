Мешканку Кіровоградщини викрили в інтернет-шахрайстві

Фігурантка у соцмережі продавала неіснуючий одяг за умови передплати. Однак блокувала покупців, як тільки отримувала гроші. За такі дії їй загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області припинили протиправну діяльність жінки, яка продавала неіснуючий товар в Інтернеті.

Встановлено, що до таких дій причетна 22-річна місцева жителька. Дівчина створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі, на яких розміщувала оголошення про продаж одягу. Фігурантка вимагала повну передплату замовлення. А отримавши гроші — блокувала покупців.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб зловмисниця ошукала понад 100 громадян. Сума завданих збитків встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. В оселі фігурантки працівники поліції провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку та банківські картки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснює Олександрівське відділення Знам’янської окружної прокуратури.

Кіберполіція нагадує: для безпечного онлайн-шопінгу варто обирати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті товарів.

Департамент кіберполіції Національної поліції України