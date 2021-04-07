Мешканку Скадовського району підозрюють у вбивстві цивільного чоловіка

За процесуального керівництва Скадовської окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).



Ідеться про злочин, що стався 5 квітня 2021 в селі Приморське Скадовського району.

За даними слідства, між підозрюваною та її цивільним чоловіком виник побутовий конфлікт. У розпал сварки жінка взяла до рук ніж й завдала співмешканцю декілька ударів у спину в область лівої легені, спричинивши тілесні ушкодження, що призвели до смерті останнього.

Того ж дня жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Скадовська окружна прокуратура