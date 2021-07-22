Мешканці Донеччини повідомлено про підозру у пропаганді війни

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури мешканці м. Маріуполя повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у пропаганді війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років жінка через власний акаунт у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» розповсюджувала заклики щодо введення РФ регулярних військ на територію України та бойових дій на Донеччині.

Досудове розслідування проводиться співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури