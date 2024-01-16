Мешканці Харківщини повідомили про підозру у колабораціонізмі

У місті Купʼянськ жінка пішла на співпрацю з ворогом та була призначена на посаду «виконувача обов’язків головного спеціаліста сектору пільгових категорій населення управління праці та соціальної політики тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Жінка здійснювала прийом громадян з метою оформлення матеріальної допомоги від окупаційної влади держави-агресора, опрацьовувала та займалася підготовкою службової документації. Формувала особові справи громадян пільгових категорій, впорядковувала вказані особові справи для їх збереження в архіві.

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Харківської області