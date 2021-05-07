Мешканці Київщини загрожує до десяти років тюрми за підпал готелю

Обвинувальний акт відносно жінки направлено до суду

Броварська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 33-річної жительки Броварів, якій інкримінують умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.



Встановлено, що у лютому цього року обвинувачена після сварки з адміністратором готелю підпалила номер, де тимчасово проживала. В результаті частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 кв. м. Не зупинило зловмисницю і те, що у закладі в той час перебували інші постояльці та співробітники готелю.

На місці події працювали рятувальники, які швидко локалізували пожежу. Щоб уникнути отруєння чадним газом, було евакуйовано шістьох мешканців готелю. // Главком