Мешканця Деснянського району столиці судитимуть за вчинення домашнього насильства

Слідчі довели вину 65-річного киянина, який систематично принижував свою колишню дружину. Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передані до суду.

До Деснянського управління поліції надходили звернення про домашнє насильство у квартирі на проспекті Лісовому.

Мешканці будинку скаржилися на сусіда, який постійно ображав, висловлювався нецензурною лайкою та принижував свою колишню дружину, з якою вони проживали разом.

Інспектори сектору протидії домашньому насильству задокументували протиправну діяльність 65-річного киянина та неодноразово складали на кривдника адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Оскільки чоловік продовжував вчиняти протиправні дії, слідчі Деснянського управління поліції розпочали досудове розслідування та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Наразі правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва