Мешканця Херсонщини затримано на спробі підкупу поліцейського

Намагаючись уникнути відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, житель Херсонської області запропонував начальнику одного з районних відділень поліції Генічеська хабар. Відтак водію-порушнику доведеться відповідати й за корупційні дії стосовно службової особи.

Співробітники поліції Генічеська склали на 53-річного чоловіка адміністративні матеріали за водіння транспортним засобом без відповідних документів та ще й у стані алкогольного сп’яніння. Щоб уникнути покарання за вчинене, правопорушник запропонував начальнику одного з районних відділень поліції міста 1 000 доларів США.

Однак про факт пропозиції неправомірної вигоди посадовець поліції повідомив оперативників Херсонського управління ДВБ Нацполіції.

Відразу після надання поліцейському першої частини обіцяного хабаря – 10 000 гривень – чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління ГУНП в Херсонській області. Предмет злочину вилучили.

За процесуального керівництва обласної прокуратури фігурантові готується оголошення про підозру за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України