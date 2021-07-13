Мешканця Київщини, який вбив свою матір, затримано, йому повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жителю Київщини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 33-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до будинку, в якому проживав зі своє матір’ю. Між ними виник словесний конфлікт через вживання підозрюваним спиртних напоїв, під час якого він наніс жінці численні удари в різні частини тіла, в тому числі не менше двадцяти ударів гантеллю в область обличчя та голови, грудної клітки, живота, верхніх та нижніх кінцівок, внаслідок чого вона померла.

Згадана особи затримана в порядку ст. 208 КПК України. Першочергові слідчі (розшукові) дії тривають.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура