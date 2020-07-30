Мешканця Луганщини засуджено до 11 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої

За принципової позиції прокурорів Лисичанської місцевої прокуратури Лисичанським міським судом Луганської області чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за фактом зґвалтування малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України).

Прокуратурою доведено, що в листопаді 2018 року у місті Лисичанську обвинувачений запропонував 12-річній незнайомій дівчинці провести її додому та пригостив плиткою шоколаду, щоб викликати у неї довіру.

Після відмови дитини та спроби втекти чоловік повалив її з ніг та завдав ударів кулаками в обличчя. Погрозами та застосуванням насильства подолавши опір малолітньої, він змусив дівчинку відійти до пустиря, де зґвалтував її. Після вчинення дій сексуального характеру наказав потерпілій мовчати та погрожував вбивством.

Зазначимо, що обвинувачений вдався до зґвалтування малолітньої через чотири місяці після звільнення з місць позбавлення волі за попередній злочин – насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом стосовно малолітньої особи. За минулим вироком суду його було засуджено до 11 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Луганської області