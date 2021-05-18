Мешканця Мукачева судитимуть за домашнє насильство щодо матері

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя районного центру за фактом вчинення домашнього насильства щодо своєї матері (ст. 126-1 КК України).

У ході слідства правоохоронці встановили, що чоловік систематично вчиняв психологічне насильство стосовно жінки. Упродовж року особу тричі притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, тобто за домашнє насильство.

Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння час від часу з’являвся у помешканні пенсіонерки, безпідставно вчиняв із нею сварки, в ході яких нецензурно лаявся і погрожував матері фізичною розправою.

Наразі ж обвинувальний акт щодо мукачівця скеровано до суду для розгляду по суті.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Закарпаття онлайн