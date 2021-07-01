Мешканця Одеси судитимуть за зґвалтування дружини та двох доньок

Прокурори Суворовської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного одесита, підозрюваного у погрозі вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень та зґвалтуванні дружини та двох доньок, одна з яких є неповнолітньою (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ст. 386 КК України).

Слідством з’ясовано, що протягом 2015-2021 років чоловік ґвалтував та бив свою дружину та їх спільних доньок, одній з яких на той час було 14 років, а іншій 17 років, погрожуючи їм вбивством.

Погрози вбивством потерпілі сприйняли реально, оскільки чоловік вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку зловмисник забив до смерті.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 15 років позбавлення волі.

Одеська Обласна Прокуратура