Мешканця Шептицького судитимуть за вбивство жінки та замах на вбивство чоловіка

Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного місцевого мешканця за фактом замаху на умисне вбивство та умисного вбивства (ч. 2 ст. 15 – п.п. 1, 7, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений в кінці вересня минулого року в центрі Шептицького несподівано напав з ножем на чоловіка та жінку. Внаслідок отриманих ножових поранень 42-річна жінка померла в лікарні, а 40-річний чоловік з важкими травмами був госпіталізований.

Після скоєного фігурант втік, однак був затриманий правоохоронцями поряд з місцем події.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Шептицького районного відділу поліції Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури