Мешканця Ужгородщини підозрюють у вбивстві родича бензопилою

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури довів у суді необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави – місцевому жителю, підозрюваному у вбивстві родича (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталася в с. Барвінок ввечері 7 червня. Слідством встановлено, що чоловіки проживали за однією адресою та того вечора між ними трапився конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підозрюваний наніс своєму дядьку тілесні ушкодження в область шиї бензопилою. Чоловік загинув на місці інциденту, його тіло виявили на подвір’ї біля будинку.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури триває подальше досудове розслідування. За вказаний злочин законодавством передбачене покарання у виді ув’язнення на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури