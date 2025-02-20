Мешканця Вінниччини затримали за розбійний напад на крамницю у Дарницькому районі столиці

Зловмисник зайшов до приміщення торгівельного закладу, розпилив газовий балончик в обличчя продавчині та забрав з каси близько 6 тисяч гривень готівки. За вчинення тяжкого злочину в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вдень до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в магазині на вулиці Бориса Гмирі невідомий скоїв розбійний напад. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу та співробітників кримінальної поліції Дарницького управління.

Поліцейські з’ясували, що невідомий в балаклаві, зайшов до продуктової крамниці та направив струмінь сльозогінного газу в обличчя продавчині. У подальшому нападник викрав з каси майже 6 000 гривень та втік з місця вчинення злочину.

Оперативники районного підрозділу поліції спільно із співробітниками кримінального аналізу та разом з працівниками карного розшуку столичного главку провели низку розшукових заходів і встановили особу підозрюваного та його місцеперебування. За підтримці бійців полку поліції особливого призначення фігуранта затримали в одному з місцевих хостелів.

Затриманим виявився 24-річний уродженець Вінницької області, який тимчасово винаймає житло у столиці та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За місцем помешкання в нього вилучили частину викрадених грошей та низку речових доказів – балаклаву, кайданки та два газові балончики.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Чоловіку загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва