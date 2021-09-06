Мешканця Закарпаття затримали за замах на вбивство дружини та доньки

Слідчі поліції Тячева відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство 53-річної та 23-річної жительок Тячівщини. Поліцейські затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання

Вчора, 5 вересня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію до лікарні 53-річної жительки Тячівщини та її 23-річної доньки.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що травми потерпілі отримали під час сварки з 56-річним чоловіком. На захист матері від батька стала їх донька, яка намагалася його заспокоїти. Однак, не реагуючи на зауваження, чоловік заподіяв численні тілесні ушкодження своїй дружині. Крім цього, незначні травми наніс і дочці.

Наразі 53-річну потерпілу залишено на лікуванні з численними переломами та травмами голови. Дочку відпущено на амбулаторне лікування.

З місця злочину поліцейські вилучили будівельний молоток та ніж, які імовірно були знаряддям злочину.

Поліцейські затримали підозрюваного у замаху на умисне вбивство своєї дружини та доньки (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст 115 Кримінального кодексу України) та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області