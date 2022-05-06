Мешканцю Сумщини повідомили про підозру в державній зраді

У ході слідства встановлено, що після вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний добровільно розпочав співпрацювати з окупантами.

Зокрема передавав ворогу інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань. Крім того, ще й особисто супроводжував колони ворожої військової техніки.

На даний час зловмисника затримано в поряду ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція України