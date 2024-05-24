Міненерго попереджає про шахраїв, які спекулюють на темі відключень світла

Через фейкові сайти та боти можуть виманювати особисті дані та гроші.

Міністерство енергетики на своїй сторінці у Telegram попередило про активізацію шахраїв, які користуються складною ситуацією з електропостачанням для дезінформації та незаконного збагачення.

Йдеться про створення фейкових сайтів, акаунтів у соціальних мережах та ботів, які мають на меті виманити у користувачів особисті дані.

Як стверджують у відомстві, кіберполіція під час минулорічного періоду блекаутів виявила схему, коли зловмисники за допомогою фальшивого телеграм-бота, що нібито належав енергетичній компанії, дізнавалися дані облікових записів та викрадали гроші.

Тож урядовці закликають не довіряти стороннім ресурсам та не переходити за підозрілими посиланням. А усю інформацію щодо графіків відключень дізнаватися лише з офіційних джерел. // LB.ua