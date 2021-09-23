Мошенники создают «липовые» сайты «Новой почты» и выманивают деньги

Псевдопокупатели на известном интернет-ресурсе OLX вновь обманывают продавцов. В своих схемах они начали использовать поддельные сайты якобы «Новой почты». Мошенники пытаются выманить у украинцев данные банковских карт, чтобы получить доступ к счетам и украсть деньги.

Аферисты предлагают продавцам перейти на фишинговые сайты, рассказал клиент «Новой почты» на странице компании в Facebook. Ему присылали сообщение с адресом novaposhta-dostavka.com, другие пользователи сообщили также о сайте novaposhta-dostavka.site. Оба этих ресурса сейчас заблокированы.

«Надо было несколько продать – сделал объявление на OLX. Откликнулись на него. Договорились, что отправлю «Новой почтой» наложенным платежом. Отправил груз и оформил накладную. Сбрасываю накладную, мне пишут, что средства перечислили, и дают ссылку на сайт, где я должен, ввести номер карты, срок ее действия и CVV, чтобы получить средства», – рассказал клиент «Новой почты» Алексей Смирнов.

Он не стал вводить данные, вместо этого обратился в Киберполицию и на горячую линию «Новой почты». В почтовой компании признали, что преступники «постоянно совершенствуют старые способы мошенничества и придумывают новые».

«Если есть подозрение, что клиент стал жертвой мошенников, мы настоятельно рекомендуем ему обращаться в правоохранительные органы», – отметил представитель компании Андрей Волошко. // OBOZREVATEL