Моторошне вбивство у Кременчуцькому районі: підозрюваного взяли під варту

За процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури 43-річному жителю одного із сіл Кременчуцького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Окрім цього, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, Автозаводським районним судом Кременчука особі обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, 25 липня 2020 року, чоловік та його співмешканка за місцем свого проживання вживали алкогольні напої разом із 46-річним знайомим. Між чоловіками виникла сварка, внаслідок якої підозрюваний вдарив гостя кілька разів металевим совком по голові.

Через 2 дні зловмисник виніс труп із літньої кухні на подвір’я і накрив покривалом. Ще через 4 дні сусід, який прийшов навідатися, побачив частини тіла, що виглядали з-під тканини, та викликав поліцію.

Досудове розслідування триває. Причетність жінки до скоєного злочину перевіряється.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Полтавської області