Мужчина осужден на пять лет за распространение детского порно в Интернете

Суд приговорил к пяти годам тюрьмы украинца, который распространял в Сети видео, содержащие детскую порнографию.

Об этом сообщает InternetUA.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области установил, что обвиняемый с целью сбыта видеороликов, содержащих детскую порнографию, разместил в сети Интернет соответствующее объявление, отметив свой электронный адрес в качестве контакта, на который приходили письма с «заказами». Запрещенные видеоролики были размещены в облачном хранилище в сети и после получения оплаты на электронный кошелек, злоумышленник предоставлял заказчикам ссылку с паролем для скачивания этих видео. Деньги мужчина выводил на счет, открытый матерью в отделении «ПриватБанка».

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.301 УК Украины (сбыт видеопродукции порнографического характера, содержащие детскую порнографию).

Во время проведения досудебного расследования подсудимый способствовал раскрытию преступления, предоставив пароли для доступа к электронным ящикам, кошелькам и компьютерной технике.



Учитывая вышеизложенное суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года. Также он должен оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 21411 грн. 95 коп.