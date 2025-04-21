Минулого тижня столичні оперативники розшукали 21 зловмисника, які переховувались від слідства та суду
Серед скоєних фігурантами правопорушень – хуліганство, крадіжки, шахрайство, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим, та наркозлочини.
Окрім того, за минулий тиждень правоохоронці розшукали 83 безвісно зниклих громадян, серед яких 25 дітей.
Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 9 осіб.
Відділ комунікації поліції Києва
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