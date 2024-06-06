На Бердичівщині вітчим завдав тяжких тілесних ушкоджень 29-річному пасинку

Подія сталась у селищі Ружині 4 червня. Домашнє застілля з вживанням спиртного закінчилося бійкою та завданням серйозних травм одному з чоловіків. Нині всі обставини з’ясовують слідчі поліції.

Близько 18:45 до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт в одному із приватних будинків Ружинської громади.

За вказаною адресою виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. На місці події правоохоронці з’ясували, що у результаті раптового конфлікту під час застілля, який переріс у бійку, вітчим завдав 29-річному пасинку, жителю м. Бердичева, небезпечні для життя тілесні ушкодження. З пораненнями та забоями чоловіка госпіталізували до травматологічного відділення Бердичівської лікарні.

Причетного до події 45-річного чоловіка поліцейські одразу ж затримали у процесуальному порядку. 5 червня слідчі поліції під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Триває з’ясування всіх обставин та причин події.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції