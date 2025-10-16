На Білоцерківщині судитимуть шкуродера, який підвісив собаку на воротах

Під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт щодо 59-річного мешканця Білоцерківського району, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з твариною (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, подія сталася 22 вересня 2025 року в одному із сіл району. Чоловік, порушуючи норми українського законодавства та Європейської конвенції про захист домашніх тварин, повісив свою собаку на металевих воротах власного подвір’я. Від отриманих травм тварина загинула від задухи.

За такі дії закон передбачає покарання — обмеження волі від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Київська обласна прокуратура