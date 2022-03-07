На Буковине табачные контрабандисты перепрофилировались на переправку уклонистов

От 7 до 10 лет тюремного заключения грозит четверым буковинцам, способствовавшим переправке в ЕС пятнадцати граждан, соберавшимся уклонится от военной службы.

Об этом сообщает МВД Украины.

Согласно заявлению правоохранителей, злоумышленников задержали на окраине населенного пункта Банилов-Подгорный, недалеко от границы с Румынией. Вместе с ними задержаны пятнадцать граждан Украины.

Мужчин, передвигавшихся мощными внедорожниками, офицеры оперативных подразделений Черновицкого отряда и военнослужащие отдела «Фальков» остановили на одной из подъездных дорог к границе. Как выяснилось впоследствии, противоправной схемой руководили четверо жителей приграничья.

Мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников за попытку перемещения табачной контрабанды. И если за контрабанду сигарет они несли админответственность, то сейчас уже «перепрофилированные» специалисты будут нести уголовную ответственность по ст.332 (незаконное перемещение лиц через границу).

На момент задержания трое буковинцев сопротивлялись пограничникам и пытались скрыться.

Что касается уклонистов, то все они из разных регионов прибыли в пограничные с целью незаконного пересечения границы, чтобы избежать призыва на военную службу.

В настоящее время следственным управлением главного управления Национальной полиции в Черновицкой области начато досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры области. // «Українські Новини»