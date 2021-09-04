На Буковині співробітниця ломбарду привласнила гроші та ювелірні вироби

Працюючи в одному з ломбардів Чернівців, зловмисниця протягом 2020-2021 років вносила до спеціалізованої комп’ютерної програми неправдиві відомості і таким чином завдала товариству збитків на суму понад 70 тисяч гривень. За неодноразове привласнення чужого майна жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Здійснюючи перевірку інформації щодо підозрілого збою в роботі комп’ютерної системи одного з ломбардів на території Чернівців, поліцейські виявили втручання в програмне забезпечення.

Під час розслідування вказаного факту правоохоронці з’ясували, що до правопорушення причетна одна із працівниць ломбарду. Маючи доступ до комп’ютерної програми для ломбардної діяльності, жінка вносила зміни до існуючих операційних карток клієнтів. Зокрема, зловмисниця вказувала неправдиві відомості щодо укладання і пролонгації договорів про надання фінансових договорів. Так порушниця привласнила ювелірні прикраси і кошти на загальну суму більше 70 тисяч гривень.

Слідчі та оперативники Чернівецького районного управління поліції спільно зі співробітниками кіберполіції Буковини під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури провели вдома у зловмисниці санкціонований обшук і вилучили докази її протиправної діяльності.

Поліцейські повідомили жінці про підозру у вчинені злочинів, передбачених частинами 1 і 3 статті 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) Кримінального кодексу України. За клопотанням органів досудового розслідування суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області