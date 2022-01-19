На Буковині водія судитимуть за скоєння ДТП із двома загиблими
Чернівецька обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
За даними слідства, наприкінці жовтня 2021 року в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області водій автомобіля «Honda CR-V» безпідставно виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мотоблоком. Водій та пасажир малогабаритного трактора загинули на місці пригоди.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Чернівецької обласної прокуратуриTweet