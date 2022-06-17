На Черкащині оголошено про підозру колаборанту

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури Черкаської області у кримінальному провадженні Звенигородського відділу поліції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Черкаській області повідомлено про підозру прибічнику збройної агресії російської федерації за ч. 1 ст. 111 -1 КК України (колабораційна діяльність).

Так, житель Катеринополя через заборонені соціальні мережі «Однокласники» відкрито поширював проросійські наративи у власних постах, де активно пропагував політику «русского мира».

Через соціальні мережі колаборант поширював матеріали, фото та відео, в яких заперечував існування України та стверджував, що українські міста піддаються обстрілам з боку ЗСУ, а не армії рф, також закликав окупантів штурмувати Маріуполь та провести, так звану, денацифікацію.

Під час обшуку у пропагандиста вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Черкаська обласна прокуратура