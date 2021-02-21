На Черкащині пацієнт скоїв напад на медиків «швидкої»

Напад на бригаду екстренки: на Городищині чоловік гриз крапельницю в «швидкій» та поліз з кулаками до медиків. Подія трапилась сьогодні близько 12-ї години дня. Швидку викликали до чоловіка, що перебував без свідомості. У село Старосілля, що на Городищині, терміново виїхала бригада екстренки.

Про це інформують у черкаській екстренці.

На місці фельдшер прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка до лікарні. В автомобілі швидкої, коли медик ставила крапельницю, пацієнт прийшов до тями. Спершу він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з автівки. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера. За жінку заступився водій, до якого з погрозами розправи й поліз битися «пацієнт». Фельдшер викликала поліцію.

— Можна тільки уявити, що в цей момент відчували фельдшер та водій, які приїхали рятувати людину, а натомість були змушені захищати своє життя! Зараз медики працюють у посиленому режимі, до того ж ще й погодні умови вносять свої корективи у роботу. Важко і морально, і фізично. І як же важливо поважати тих, до кого звертаються у найскладніших ситуаціях для збереження свого здоров’я або життя близьких, — зазначають в медустанові.

Бригада написала заяви до поліції і медики дуже сподіваються на реакцію правоохоронних органів. // Про все