На Черкащині виявили «смотрящих» за голосуванням зі списками виборців

У ньому зазначені час голосування, прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

У місті Золотоноша на Черкащині виявили жінку, яка на виході з дільниці № 710880 відмічала виборців, які вже проголосували.

Про це пише рух “ЧЕСНО”.

У списку простежується системне написання часу голосування виборців та відмітки “захворів”.

У ньому зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

На місце інциденту викликали поліцію.

“Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (кандидат від “Слуги народу”). Щас женщіна дає показанія. Розказує, що в кінці должна буть оплата, вона контролює людей. Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію)”, – розповіла очевидиця Оксана Гіщин.

Також у сусідньому населеному пункті Деньга громадяни відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань.

Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші. Списики мають таке ж форматування і сіру смужку вгорі.