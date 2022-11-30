На Черкащині повідомили про підозру торговцю неіснуючими товарами

Чоловік ошукував людей у Звенигородському районі. Йому повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

У листопаді жителі Звенигородщини звернулися із заявами до поліції, які стали жертвами шахрайства. Потерпілі розказали, що з ними знайомився чоловік, на ім’я Дмитро. Інших даних він не називав, проте переконував, що працює водієм вантажівки якою перевозить техніку. Він пропонував звенигородцям купити речі за заниженою ціною. Довірливі громадяни віддавали завдатки у розмірі від 1 500 до 8 000 гривень. Отримавши аванс чоловік переставав виходити на зв’язок та відповідати на повідомлення й зникав.

Правоохоронці викрили зловмисника. Ним виявився 40-річний чоловік, раніше судимий за шахрайські дії.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області