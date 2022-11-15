На Черкащині судитимуть вчительку, яка спричинила тілесні ушкодження малолітньому учню

За процесуального керівництва ювенального прокурора Звенигородської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за фактом побиття дитини.

За даними слідства 52-річна вчителька однієї із шкіл на Звенигородщині під час навчального процесу, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, нанесла один удар рукою 12-річному учню, чим заподіла легкі тілесні ушкодження.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція указаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин або виправних робіт на строк до одного року.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури