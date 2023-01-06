На Черкащині засуджено чоловіка, який побив вагітну жінку

Черкаською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя, який спричинив перелом руки вагітній жінці (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

Прокурором у суді доведено, що чоловік, перебуваючи в квартирі у колишньої співмешканки, під час раптово виниклого конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин, знаючи, що жінка вагітна, спочатку вдарив її декілька разів по обличчю, а потім наніс удар ногою, після чого зник з місця події.

Судом обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 роки, а також частково задоволено цивільний позов потерпілої, на суму 700 грн матеріальної шкоди та 50 000 грн моральної шкоди.

На цей час вирок суду не вступив у законну силу та вивчається прокуратурою на предмет законності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури