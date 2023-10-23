На Черкащині затримали жінку, яка вдарила ножем чоловіка через сварку

На Уманщині затримали 24-річну жінку, яка вдарила ножем у груди чоловіка. Вони були подружжям, але разом не проживали. У день, коли стався інцидент, між ними виникла сварка. Поліція розслідує кримінальне провадження.

Подія сталася 19 жовтня у селі Марійка Уманського району.

Близько 22:00 години жінка прийшла до 30-річного чоловіка розібратися у стосунках, бо вже довгий час подружжя не проживало разом. У результаті між ними виник черговий конфлікт.

У сварці 24-річна дружина схопила ножа та вдарила ним чоловіка у груди. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області