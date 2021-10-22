На Чернігівщині 13-річна дівчина народила дитину від 17-річного хлопця

17 жовтня 13-річна Наталя народила дитину від 17-річного юнака. За фактом зґвалтування неповнолітньої щодо хлопця поліція уже завершила кримінальне провадження та передала його до суду.

Історію родини розповіло видання “Суспільне”.

Ввечері неділі, 17 жовтня, в лікарні в Мені (Чернігівщина) лікарі прийняли пологи у 13-річної дівчини Наталії. Юна мати народила здорову дівчинку вагою 2800 г. Батьком дитини є 17-річний юнак, на ім’я Сергій. Пара досі не оформила шлюб.

Історія родини

Про стосунки 12-річної на той момент Наталії та 17-річного Сергія, що мешкають на Чернігівщині, стало відомо цього літа. Приводом для цього стала вагітність школярки.

На момент знайомства Наталія ходила до сьомого класу. Історію знайомства з Сергієм дівчина описала так:

“Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона”.

Як повідомляє ТСН, Сергій – племінник на цей час уже колишнього співмешканця мами Наталі.

Мати дівчини Людмила розповіла, що знала про стосунки дочки з юнаком. Переконує, що хотіла щось вдіяти, але Наталія шантажувала її: обіцяла заподіяти собі шкоду. І Людмила вирішила нічого не робити – здоров’я дочки важливіше.

Юнак почав лишатися вдома у Наталії, коли її батьки поїхали до іншого села.

“Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках”, — розповів Сергій в інтерв’ю “Суспільному”.

Наталія ж розповідає, що спершу відмовлялася від статевого акту, утім зрештою здалася під напором з боку хлопця:

“Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому”.

Навесні цього року дівчина почала погано почуватися. У школі їй порадили звернутися в лікарню для обстеження.

У медичному закладі після УЗД Наталю поставили перед фактом: вона вагітна. Термін був чималий – 10,5 тижнів.

Семикласниця хотіла зробити переривання вагітності. Однак, зробити це їй заборонив Сергій.

“Він мені дав тєвєлєй – і не схотілося ніякого аборта”, – поділилася спогадами про реакцію 17-річного батька дитини Наталія.

Медпрацівниця також переконувала дівчину не переривати вагітність – стверджувала, що після аборту дівчина вже не зможе мати дітей.

Кримінальна справа

Наталія стала на облік до гінеколога у квітні. Медики, до яких вона потрапила на прийом, звернулися до правоохоронців. Тоді ж до Сергія приїхала поліція, розповіла речниця Нацполіції області Наталії Слабеняк.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо зґвалтування неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ).

Розслідування завершили минулого місяця. Згідно з повідомленням главку, обвинувальний акт щодо Сергія вже переданий до суду. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, він дійшов висновку, що мати дівчини не приділяла їй належної уваги – жінка сама веде специфічний спосіб життя і життя дітей її не цікавить.

Жодних підозр або звинувачень мамі Наталії, за наявними повідомленнями, не оголошували.

31-річна бабуся Людмила, гарно відгукується про роботу, проведену лікарями.

“У доньки тільки два шовчика, а так все прекрасно обійшлося!”, – ділиться враженнями від пологів дочки-підлітка молода бабуся.

21 жовтня молоду породіллю, згідно з повідомленням Менської міськради, мали виписати додому разом із новонародженою дочкою Поліною.

Мешкатиме Наталія, за повідомленнями ЗМІ, зі своєю родиною — мамою, її співмешканцем та трьома дітьми.

З батьком дитини, попри обіцянки останнього, молода мати досі не перебуває в шлюбі – не хоче втратити фінансові виплати як матір-одиночка. // Букви