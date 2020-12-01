На Чернігівщині працівника ДСНС судитимуть за побиття дачного сусіда

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Києві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння працівником підрозділу ДСНС України легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілого (ч. 2 ст. 125 КК України).

Як установлено слідством, працівник одного зі структурних підрозділів ДСНС України, перебуваючи в позаслужбовий час в селі Воловиця Борзнянського району, на ґрунті неприязних відносин умисно наніс сусіду по дачному будинку декілька ударів по голові, у результаті чого він отримав тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя, перелому коронок зубів.

Обвинувальний акт, у якому викладена позиція обвинувачення, наразі затверджено прокурором обласної прокуратури та направлено до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури