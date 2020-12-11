На Чернігівщині викрили шахрая, що торгував в Інтернеті неіснуючим товаром

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області спільно зі працівниками сектору кримінальної поліції та слідчими Прилуцького відділу поліції 10 грудня оголосили про підозру 39-річному місцевому мешканцю, що отримував кошти від покупців за автозапчастини, однак не поставляв їм товар.

Поліція встановила, що від шахрайських дій зловмисника постраждали щонайменше семеро осіб. Загальна сума збитків громадян становить понад 20 тисяч гривень.

Слідчі оголосили прилучанину про підозри у скоєнні правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Навесні цього року зловмисник, незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, розмістив на популярному сайті купівлі-продажу товарів фіктивні оголошення про продаж автозапчастин. Від покупців він отримував кошти у якості оплати замовлення, однак жодного товару не поставляв.

У жовтні поліцейські провели санкціоновані обшуки в оселях можливих фігурантів кримінального провадження та вилучили речові докази – комп’ютерну техніку, мобільні телефони з сім-картками різних операторів та банківські картки.

Нині поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прилуцький відділ поліції розслідує провадження за частиною 1,2 статті 190 Кримінального кодексу України:

шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, що карається штрафом, виправними роботами, обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років;

шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області