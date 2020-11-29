На Чернігівщині жорстоко вбили молоду жінку

У Чернігівській області жорстоко вбили молоду жінку, а тіло закопали.

Її 31-річний співмешканець сказав, що жінка пішла з дому понад тиждень тому і не повернулася. Про це розповіли у поліції області.

Жінці було 34 роки, вона із одного з сіл Коропського району.

Сусіди розповіли правоохоронцям: пара зловживає спиртним і часто свариться.

Поліцейські з’ясували, що напередодні зникнення жінки пара також пиячила. Потім співмешканці посварилися. Опісля чоловік схопив сокиру і кілька разів вдарив нею жінку по голові. Після цього, переніс тіло співмешканки на територію непрацюючої котельні і там покинув.

Кривдник жінки намагався спочатку заплутати слідство, однак потім у всьому зізнався. // Вголос