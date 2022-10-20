На Чернігівщині чоловіка затримали за підозрою у вбивстві односельця

Поліцейські Корюківського району та управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області викрили чоловіка, який застрелив свого знайомого та намагався приховати злочин, підпаливши будинок з тілом вбитого.

Інформацію про виявлення тіла 46-річного мешканця Корюківського району поліція отримала від працівника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальник повідомив, що під час гасіння пожежі будинку в одному з сіл Корюківського району було виявлено тіло чоловіка.

За викликом на місце негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції, оперативники карного розшуку. Правоохоронці встановили, що причиною смерті чоловіка є вогнепальне поранення голови.

Поліцейські реалізували комплекс першочергових слідчо-оперативних заходів на місці події, з’ясували коло контактів загиблого, опитали односельців. У результаті проведеної роботи оперативники встановили причетність до вбивства 46-річного раніше судимого місцевого мешканця. Чоловік в усьому зізнався та надав правдиві свідчення.

З місця події поліція вилучила низку речових доказів, у тому числі знаряддя вбивства.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Інформація про злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). На зловмисника чекає ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області