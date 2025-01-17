На Чернігівщині водія судитимуть за ДТП, яка забрала життя двох дітей

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Києва за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2024 року водій автомобіля «Opel», рухаючись з міста Прилуки до центру села Нова Басань Ніжинського району зі значним перевищенням дозволеної швидкості, перед заокругленням дороги вліво не впорався з керуванням й виїхав за межі проїзної частини. В цей час по узбіччю в зустрічному до автомобіля напрямку рухалися двоє малолітніх пішоходів, на яких водій транспортного засобу здійснив наїзд.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, від отриманих тілесних ушкоджень двоє дівчат віком 12 та 14 років, загинули на місці події.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури