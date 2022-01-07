На Днепропетровщине изнасиловали и убили женщину

Возле вокзала в Апостолово нашли обнаженный труп женщины. На теле насчитали 12 ножевых ранений в районе груди, шеи и лица. Предполагают, что умершую также изнасиловали.

Предварительно известно, что компания товарищей распивала алкоголь. Во время «мероприятия» возник конфликт. Как именно он перерос в убийство, пока неясно. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на «Свои». Факт преступления подтвердили в полиции.

По горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. С ним сейчас работают правоохранители.

Личность убитой установили. Это 29-летняя жительница Апостолово.