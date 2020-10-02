На Днепропетровщине мужчина жестоко расправился со своим приятелем

В Желтых Водах Днепропетровской области мужчина жестоко расправился со своим приятелем.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, событие произошло в сентябре 2020. Между двумя приятелями внезапно возникла ссора, в результате которой один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому около шести ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.